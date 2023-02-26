Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия (Матвеева)
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797
Сын: Лаврентий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801
Сын: Акилла Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Влас Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1820
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно