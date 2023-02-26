Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия (Матвеева)

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Лаврентий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Акилла Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Влас Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1820

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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