Влас Тимофеев
Место рожденияд.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1805
Дата смерти23.06.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Тимофей Исидоров
Мать: Анна Иванова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1832
Сын: Корнилий Власиев
Мать ребёнка: Ирина Антонова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1833
Сын: Панкратий Власов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Антонова
Смерть
23.06.1837
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.