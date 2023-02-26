Влас Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Влас Тимофеев

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Место рождения

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

23.06.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Тимофей Исидоров

Мать: Анна Иванова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1832

Сын: Корнилий Власиев

Мать ребёнка: Ирина Антонова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1833

Сын: Панкратий Власов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Антонова

Смерть
23.06.1837
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
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