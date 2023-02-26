Ирина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

27.04.1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1832

Сын: Корнилий Власиев

Отец ребёнка: Влас Тимофеев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1833

Сын: Панкратий Власов

Отец ребёнка: Влас Тимофеев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влас Тимофеев

Смерть
27.04.1838
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
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