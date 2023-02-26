Ирина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти27.04.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1832
Сын: Корнилий Власиев
Отец ребёнка: Влас Тимофеев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1833
Сын: Панкратий Власов
Отец ребёнка: Влас Тимофеев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Влас Тимофеев
Смерть
27.04.1838
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.