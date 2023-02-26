Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1837
Дочь: Параскева Акиллова
Отец ребёнка: Акилла Тимофеев
д.Пенезево
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Параскева Акиллова
Отец ребёнка: Акилла Тимофеев
Рождение ребёнка
22.07.1839
Сын: Трофим Акиллин
Отец ребёнка: Акилла Тимофеев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Фёдор Акиллин
Отец ребёнка: Акилла Тимофеев
Рождение ребёнка
13.08.1843
Дочь: Васса Акилова
Отец ребёнка: Акилла Тимофеев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акилла Тимофеев
Смерть
Неизвестно