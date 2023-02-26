Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Егорова

Евдокия Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1837

Дочь: Параскева Акиллова

Отец ребёнка: Акилла Тимофеев

д.Пенезево
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Параскева Акиллова

Отец ребёнка: Акилла Тимофеев

Рождение ребёнка
22.07.1839

Сын: Трофим Акиллин

Отец ребёнка: Акилла Тимофеев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Фёдор Акиллин

Отец ребёнка: Акилла Тимофеев

Рождение ребёнка
13.08.1843

Дочь: Васса Акилова

Отец ребёнка: Акилла Тимофеев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акилла Тимофеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close