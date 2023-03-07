Анисия Карпова
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти13.06.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1819
Муж: Акилла Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1820
Дочь: Екатерина Акиллова
Отец ребёнка: Акилла Тимофеев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1825
Дочь: Агрипина Акиллова
Отец ребёнка: Акилла Тимофеев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1831
Сын: Николай Акиллов
Отец ребёнка: Акилла Тимофеев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.06.1831
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
?.07.1834
Сын: Власий Акиллов
Отец ребёнка: Акилла Тимофеев