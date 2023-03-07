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Анисия Карпова

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1801

Дата смерти

13.06.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1819

Муж: Акилла Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1820

Дочь: Екатерина Акиллова

Отец ребёнка: Акилла Тимофеев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1825

Дочь: Агрипина Акиллова

Отец ребёнка: Акилла Тимофеев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1831

Сын: Николай Акиллов

Отец ребёнка: Акилла Тимофеев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.06.1831
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
?.07.1834

Сын: Власий Акиллов

Отец ребёнка: Акилла Тимофеев

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