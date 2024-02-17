Гришина (Соколова) Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти17.05.1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Рождение ребёнка
23.09.1901
Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Гришина Наталья Поликарповна
Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
19.08.1906
Дочь: Гришина Марфа Поликарповна
Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
10.10.1908
Дочь: Угланова Прасковья Поликарповна
Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич
Чеглоково Раненбургский уезд Чаплыгинский район Липецкая область
Рождение ребёнка
11.08.1913
Сын: Гришин Александр Поликарпович
Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
24.01.1916
Дочь: Баранова Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
14.07.1918
Сын: Гришин Павел Поликарпович
Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Мария Поликараовна
Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич
Смерть
17.05.1965
Москва, город федерального значения Москва