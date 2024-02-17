Гришина (Соколова) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Соколова) Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

17.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Соколов Андрей Антонович

Мать: Соколова Евдокия Фиминична

Рождение ребёнка
23.09.1901

Сын: Гришин Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Гришина Наталья Поликарповна

Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
19.08.1906

Дочь: Гришина Марфа Поликарповна

Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
10.10.1908

Дочь: Угланова Прасковья Поликарповна

Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич

Чеглоково Раненбургский уезд Чаплыгинский район Липецкая область
Рождение ребёнка
11.08.1913

Сын: Гришин Александр Поликарпович

Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
24.01.1916

Дочь: Баранова Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
14.07.1918

Сын: Гришин Павел Поликарпович

Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Мария Поликараовна

Отец ребёнка: Гришин Поликарп Яковлевич

Смерть
17.05.1965
Москва, город федерального значения Москва
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