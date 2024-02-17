Соколова Евдокия Фиминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Гришина Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
03.05.1889
Дочь: Соколова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
20.01.1892
Дочь: Соколова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Соколов Андрей Антонович
Смерть
Неизвестно