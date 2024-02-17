Соколова Евдокия Фиминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Евдокия Фиминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Гришина Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
03.05.1889

Дочь: Соколова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
20.01.1892

Дочь: Соколова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей Антонович

Смерть
Неизвестно
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