Угланова Прасковья (Гришина) Поликарповна
Место рожденияЧеглоково Раненбургский уезд Чаплыгинский район Липецкая область
Дата рождения10.10.1908
Дата смерти07.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1908
Чеглоково Раненбургский уезд Чаплыгинский район Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1939
Отец ребёнка: Угланов Михаил Иванович
Бракосочетание
05.09.1942
Рождение ребёнка
27.03.1944
Сын: Угланов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Угланов Михаил Иванович
Смерть
07.07.1991