Угланова Прасковья (Гришина) Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгланова Прасковья (Гришина) Поликарповна

Угланова Прасковья (Гришина) Поликарповна

Место рождения

Чеглоково Раненбургский уезд Чаплыгинский район Липецкая область

Дата рождения

10.10.1908

Дата смерти

07.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1908

Отец: Гришин Поликарп Яковлевич

Мать: Гришина Ксения Андреевна

Чеглоково Раненбургский уезд Чаплыгинский район Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1939

Сын: Угланов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Угланов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.09.1942

Муж: Угланов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1944

Сын: Угланов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Угланов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.07.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close