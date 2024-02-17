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Гришин Поликарп Яковлевич

Место рождения

Чеглоково

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Гришин Яков Иванович

Мать: Гришина Пелагея Тарасовна

Чеглоково
Бракосочетание
01.11.1900

Жена: не указана

Нашла запись о бракосочетании от 01.11.1900 Нашего прадеда Поликарпа Яковлевича Гришина 22 года первый брак И Ксении Андреевны Соколовой девица 18 лет первый брак Отец невесты Андрей Антонович Соколо... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1901

Сын: Гришин Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Гришина Наталья Поликарповна

Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
19.08.1906

Дочь: Гришина Марфа Поликарповна

Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
10.10.1908

Дочь: Угланова Прасковья Поликарповна

Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна

Чеглоково Раненбургский уезд Чаплыгинский район Липецкая область
Рождение ребёнка
11.08.1913

Сын: Гришин Александр Поликарпович

Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
24.01.1916

Дочь: Баранова Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
14.07.1918

Сын: Гришин Павел Поликарпович

Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Мария Поликараовна

Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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