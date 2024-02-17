Гришин Поликарп Яковлевич
Место рожденияЧеглоково
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1878
Отец: Гришин Яков Иванович
Чеглоково
Бракосочетание
01.11.1900
Нашла запись о бракосочетании от 01.11.1900 Нашего прадеда Поликарпа Яковлевича Гришина 22 года первый брак И Ксении Андреевны Соколовой девица 18 лет первый брак Отец невесты Андрей Антонович Соколо... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1901
Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Гришина Наталья Поликарповна
Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
19.08.1906
Дочь: Гришина Марфа Поликарповна
Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
10.10.1908
Дочь: Угланова Прасковья Поликарповна
Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна
Чеглоково Раненбургский уезд Чаплыгинский район Липецкая область
Рождение ребёнка
11.08.1913
Сын: Гришин Александр Поликарпович
Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
24.01.1916
Дочь: Баранова Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
14.07.1918
Сын: Гришин Павел Поликарпович
Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гришина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Мария Поликараовна
Мать ребёнка: Гришина Ксения Андреевна
Смерть
Неизвестно