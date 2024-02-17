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Гришина Пелагея Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

19.10.1914

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Гришин Поликарп Яковлевич

Отец ребёнка: Гришин Яков Иванович

Чеглоково
Рождение ребёнка
08.11.1887

Сын: Гришин Филипп Поликарпович

Отец ребёнка: Гришин Яков Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1889

Дочь: Гришина Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Гришин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Гришин Яков Иванович

Смерть
19.10.1914
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