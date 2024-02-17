Гришина Пелагея Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти19.10.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Гришин Поликарп Яковлевич
Отец ребёнка: Гришин Яков Иванович
Чеглоково
Рождение ребёнка
08.11.1887
Сын: Гришин Филипп Поликарпович
Отец ребёнка: Гришин Яков Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1889
Дочь: Гришина Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Гришин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришин Терентий Яковлевич
Отец ребёнка: Гришин Яков Иванович
Смерть
19.10.1914