Соколов Андрей Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Антон
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Гришина Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Фиминична
Рождение ребёнка
03.05.1889
Дочь: Соколова Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Фиминична
Рождение ребёнка
20.01.1892
Дочь: Соколова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Фиминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Фиминична
Смерть
Неизвестно