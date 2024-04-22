Соколов Андрей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Андрей Антонович

Место рождения

Конюшки, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Антон

Мать: не указана

Конюшки, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Гришина Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Фиминична

Рождение ребёнка
03.05.1889

Дочь: Соколова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Фиминична

Рождение ребёнка
20.01.1892

Дочь: Соколова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Фиминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Фиминична

Смерть
Неизвестно
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