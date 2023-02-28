Баранова (Бергин (Bergin) Bernet) Ирина Августова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Бергин (Bergin) Bernet) Ирина Августова

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.04.1869

Дата смерти

11.03.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1869

Отец: Бергин (bergin) Bernet Козичев Август (August Fedorov)

Мать: Козичева Евдокия Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Баранов Андрей (Адриан) Михайлович

Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Баранов Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Баранов Яков Михайлов

Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1903

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1905

Сын: Баранов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1906

Сын: Баранов Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Михаил Ильин

Смерть
11.03.1912
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки
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