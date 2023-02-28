Баранова (Бергин (Bergin) Bernet) Ирина Августова
Место рождения
Дата рождения27.04.1869
Дата смерти11.03.1912
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1869
Рождение ребёнка
1890
Сын: Баранов Андрей (Адриан) Михайлович
Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1903
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1905
Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1906
Отец ребёнка: Баранов Михаил Ильин
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Михаил Ильин
Смерть
11.03.1912
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки