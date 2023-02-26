Баранов Андрей (Адриан) Михайлович
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Баранов Михаил Ильин
Мать: Баранова Ирина Августова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.01.1912
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Ксения Адрианова
Мать ребёнка: Баранова Анастасия Петрова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1916
119-й пехотный Коломенский полк
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Баранова Анастасия Петрова
Калужская обл., Перемышльский с/с, д. Орля
Смерть
Неизвестно