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Баранов Андрей (Адриан) Михайлович

Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Баранов Михаил Ильин

Мать: Баранова Ирина Августова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.01.1912

Жена: Баранова Анастасия Петрова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Ксения Адрианова

Мать ребёнка: Баранова Анастасия Петрова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1916
119-й пехотный Коломенский полк
Рождение ребёнка
1922

Сын: Баранов Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Баранова Анастасия Петрова

Калужская обл., Перемышльский с/с, д. Орля
Смерть
Неизвестно
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