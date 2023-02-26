Баранова (Буданова) Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Буданова) Анастасия Петрова

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Буданов Пётр

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.01.1912

Муж: Баранов Андрей (Адриан) Михайлович

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Ксения Адрианова

Отец ребёнка: Баранов Андрей (Адриан) Михайлович

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Баранов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Баранов Андрей (Адриан) Михайлович

Калужская обл., Перемышльский с/с, д. Орля
Смерть
Неизвестно
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