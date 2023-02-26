Баранова (Буданова) Анастасия Петрова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Буданов Пётр
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.01.1912
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Ксения Адрианова
Отец ребёнка: Баранов Андрей (Адриан) Михайлович
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Баранов Андрей (Адриан) Михайлович
Калужская обл., Перемышльский с/с, д. Орля
Смерть
Неизвестно