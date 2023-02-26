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Баранов Михаил Ильин

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Баранов Илья

Мать: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Баранов Андрей (Адриан) Михайлович

Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Баранов Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Баранов Яков Михайлов

Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1903

Дочь: Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1905

Сын: Баранов Василий Михайлов

Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1906

Сын: Баранов Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Ирина Августова

Смерть
Неизвестно
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