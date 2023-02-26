Баранов Михаил Ильин
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Баранов Илья
Мать: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Баранов Андрей (Адриан) Михайлович
Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1903
Дочь: Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1905
Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1906
Мать ребёнка: Баранова Ирина Августова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Ирина Августова
Смерть
Неизвестно