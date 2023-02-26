Бергин (Bergin) Bernet Козичев Август (August Fedorov)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти09.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
17.?.1867
Жена: Козичева Евдокия Иванова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1869
Дочь: Баранова Ирина Августова
Мать ребёнка: Козичева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Бергин (bergin) Bernet Корнилий
Мать ребёнка: Козичева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Берент (козичев) Косьма Августов
Мать ребёнка: Козичева Евдокия Иванова
Смерть
09.05.1916