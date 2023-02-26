Бергин (Bergin) Bernet Козичев Август (August Fedorov) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бергин (Bergin) Bernet Козичев Август (August Fedorov)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

09.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Бергин (bergin) Bernet Berent Фёдор Аристин

Мать: Венемина Василисса

Бракосочетание
17.?.1867

Жена: Козичева Евдокия Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1869

Дочь: Баранова Ирина Августова

Мать ребёнка: Козичева Евдокия Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Бергин (bergin) Bernet Корнилий

Мать ребёнка: Козичева Евдокия Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Берент (козичев) Косьма Августов

Мать ребёнка: Козичева Евдокия Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
09.05.1916
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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