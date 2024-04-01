Тагильцова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Коробейникова Устинья Яковлева
Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров
Рождение ребёнка
23.03.1889
Сын: Тагильцев Гавриил Яковлев
Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров
Брат отцу Тихон, Каз. дочь Елизавета Иванова Павлова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Рейтарова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров
с.Долгое, Полудинский район
Рождение ребёнка
02.01.1903
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно