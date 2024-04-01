Тагильцова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Иван Казак Ст. Полуденной Федорович

Мать: Павлова Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Тагильцов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Коробейникова Устинья Яковлева

Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров

Рождение ребёнка
23.03.1889

Сын: Тагильцев Гавриил Яковлев

Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров

Брат отцу Тихон, Каз. дочь Елизавета Иванова Павлова
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Рейтарова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров

с.Долгое, Полудинский район
Рождение ребёнка
02.01.1903

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагильцов Ефим Яковлев

Отец ребёнка: Тагильцов Яков Захаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагильцов Яков Захаров

Смерть
Неизвестно
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