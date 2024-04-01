Тагильцов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Тагильцов Яков Захаров
Мать: Тагильцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Тагильцева Мария
Рождение ребёнка
26.07.1923
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Тагильцева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тагильцева Мария
Смерть
Неизвестно