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Тагильцов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Тагильцов Яков Захаров

Мать: Тагильцова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Тагильцев Петр Иванович

Мать ребёнка: Тагильцева Мария

Рождение ребёнка
26.07.1923

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Тагильцева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тагильцева Мария

Смерть
Неизвестно
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