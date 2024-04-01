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Тагильцов Яков Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1859

Отец: Тагильцов Захарий Казак Ст. Камышловой Иванов

Мать: Тагильцова Анна Васильева

Рождение ребёнка
1880

Сын: Тагильцов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Коробейникова Устинья Яковлева

Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1889

Сын: Тагильцев Гавриил Яковлев

Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна

Брат отцу Тихон, Каз. дочь Елизавета Иванова Павлова
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Рейтарова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна

с.Долгое, Полудинский район
Рождение ребёнка
02.01.1903

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагильцов Ефим Яковлев

Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тагильцова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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