Тагильцов Яков Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1859
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Коробейникова Устинья Яковлева
Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1889
Сын: Тагильцев Гавриил Яковлев
Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна
Брат отцу Тихон, Каз. дочь Елизавета Иванова Павлова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Рейтарова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна
с.Долгое, Полудинский район
Рождение ребёнка
02.01.1903
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тагильцова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тагильцова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно