Тагильцев Гавриил Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1889
Отец: Тагильцов Яков Захаров
Мать: Тагильцова Анна Ивановна
Брат отцу Тихон, Каз. дочь Елизавета Иванова Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тагильцева) Мария Гаариловна
Мать ребёнка: Тагильцова (Выходцева) Харитина Ильинична
Бракосочетание
14.01.1909
м.19 ж.16
Рождение ребёнка
04.02.1914
Сын: Тагильцов Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Тагильцова (Выходцева) Харитина Ильинична
Рождение ребёнка
1927
Сын: Тагильцев Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Тагильцова (Выходцева) Харитина Ильинична
Смерть
Неизвестно