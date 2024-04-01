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Тагильцев Гавриил Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1889

Отец: Тагильцов Яков Захаров

Мать: Тагильцова Анна Ивановна

Брат отцу Тихон, Каз. дочь Елизавета Иванова Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тагильцева) Мария Гаариловна

Мать ребёнка: Тагильцова (Выходцева) Харитина Ильинична

Бракосочетание
14.01.1909

Жена: Тагильцова (Выходцева) Харитина Ильинична

м.19 ж.16
Рождение ребёнка
04.02.1914

Сын: Тагильцов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Тагильцова (Выходцева) Харитина Ильинична

Рождение ребёнка
1927

Сын: Тагильцев Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Тагильцова (Выходцева) Харитина Ильинична

Смерть
Неизвестно

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