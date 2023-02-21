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Суханов Макар Фёдоров

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1778

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1753 г.р.

Мать

Вычислено 1751 г.р.

Жена

Вычислено 1774 г.р.

Дети

1793 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1806 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778

Отец: Дехтерёв Фёдор (младший) Михайлов

Мать: Дарья Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Суханов Иван Макаров

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Федосья Макарова

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Агафья Макарова

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Марфа Макарова

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Сергей Макаров

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Гаврила Макаров

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Евдокия Макарова

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Татьяна Григорьева

Смерть
1834
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