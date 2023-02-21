Суханов Макар Фёдоров
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1778
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1778
Отец: Дехтерёв Фёдор (младший) Михайлов
Мать: Дарья Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1793
Сын: Суханов Иван Макаров
Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Федосья Макарова
Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Агафья Макарова
Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Марфа Макарова
Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Сергей Макаров
Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Гаврила Макаров
Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Евдокия Макарова
Мать ребёнка: Суханова Татьяна Григорьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834