Суханова Татьяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Суханов Иван Макаров
Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Федосья Макарова
Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Агафья Макарова
Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Марфа Макарова
Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Сергей Макаров
Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Гаврила Макаров
Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Евдокия Макарова
Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно