Суханова Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Татьяна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1778 г.р.

Дети

1793 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1806 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Суханов Иван Макаров

Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Федосья Макарова

Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Агафья Макарова

Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Марфа Макарова

Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Сергей Макаров

Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Гаврила Макаров

Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Евдокия Макарова

Отец ребёнка: Суханов Макар Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Макар Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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