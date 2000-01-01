Суханов Иван Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханов Иван Макаров

Суханов Иван Макаров

avatar

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Жена

Вычислено 1792 г.р.

Дети

Вычислено 1820 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Суханов Макар Фёдоров

Мать: Суханова Татьяна Григорьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Суханова Аксинья Кондратьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Аксинья Кондратьева

Смерть
1843
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close