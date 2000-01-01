Суханов Иван Макаров
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения1793
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1793
Отец: Суханов Макар Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Суханова Аксинья Кондратьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843