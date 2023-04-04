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(Анчиполовская) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анчиполовский Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Мишуровский Натан

Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)

Брацлав, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.09.1913

Дочь: Рахиль

Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мира

Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)

Смерть
1942
Причина смерти: Холокост