(Анчиполовская) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Анчиполовская) ?

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1942

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Анчиполовский ЯковНеизвестно г.р.
Дети
Мишуровский Натан06.07.1911 г.р.
(Мишуровская) Рахиль21.09.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анчиполовский Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мишуровская) Мира

Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)

Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Мишуровский Натан

Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)

Брацлав, Вінницька область

Рождение ребёнка
21.09.1913

Дочь: (Мишуровская) Рахиль

Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)

Смерть
1942

Причина смерти: Холокост

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