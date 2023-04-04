(Анчиполовская) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анчиполовский Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.07.1911
Сын: Мишуровский Натан
Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)
Брацлав, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.09.1913
Дочь: Рахиль
Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мира
Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)
Смерть
1942
Причина смерти: Холокост