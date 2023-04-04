(Анчиполовская) ?
женский, родилась Неизвестно
умерла 1942
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецАнчиполовский ЯковНеизвестно г.р.
Дети
Мишуровский Натан06.07.1911 г.р.
(Мишуровская) Рахиль21.09.1913 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анчиполовский Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мишуровская) Мира
Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)
Рождение ребёнка
06.07.1911
Сын: Мишуровский Натан
Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)
Брацлав, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.09.1913
Дочь: (Мишуровская) Рахиль
Отец ребёнка: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)
Смерть
1942