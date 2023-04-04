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Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мишуровский ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мишуровская) Мира

Мать ребёнка: (Анчиполовская) ?

Работа или профессия
Неизвестно
учитель в школе
Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Мишуровский Натан

Мать ребёнка: (Анчиполовская) ?

Брацлав, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.09.1913

Дочь: (Мишуровская) Рахиль

Мать ребёнка: (Анчиполовская) ?

Смерть
1942
Причина смерти: Холокост

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