Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Мишуровский ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мишуровская) Мира
Мать ребёнка: (Анчиполовская) ?
Работа или профессия
Неизвестно
учитель в школе
Рождение ребёнка
06.07.1911
Сын: Мишуровский Натан
Мать ребёнка: (Анчиполовская) ?
Брацлав, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.09.1913
Дочь: (Мишуровская) Рахиль
Мать ребёнка: (Анчиполовская) ?
Смерть
1942
Причина смерти: Холокост