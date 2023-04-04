Мишуровский Натан
Место рождения
Дата рождения06.07.1911
Дата смерти02.12.1982
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1911
Отец: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)
Мать: (Анчиполовская) ?
Работа или профессия
Неизвестно
проектировал и строил канал Иртыш – Караганда
Образование
С 1930
Образование
С 1932 по 1937
высшее
Рождение ребёнка
03.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Володарская) Эттель (Этя)
Смерть
02.12.1982