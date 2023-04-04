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Мишуровский Натан

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Место рождения

Брацлав, Вінницька область

Дата рождения

06.07.1911

Дата смерти

02.12.1982

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1911

Отец: Мишуровский Исаак (Ицко Шимон)

Мать: (Анчиполовская) ?

Брацлав, Вінницька область
Работа или профессия
Неизвестно
проектировал и строил канал Иртыш – Караганда
Образование
С 1930
Образование
С 1932 по 1937
высшее
Рождение ребёнка
03.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Володарская) Эттель (Этя)

Смерть
02.12.1982

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