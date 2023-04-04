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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1928
Отец ребёнка: Анчиполовский Яков
Брацлав, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анчиполовская Голда (Голя) (Ольга Яковлевна)
Отец ребёнка: Анчиполовский Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Анчиполовский Яков