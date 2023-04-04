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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1928

Сын: Анчиполовский Зиновий

Отец ребёнка: Анчиполовский Яков

Брацлав, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анчиполовская Голда (Голя) (Ольга Яковлевна)

Отец ребёнка: Анчиполовский Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Анчиполовский Яков

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