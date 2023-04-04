Анчиполовский Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анчиполовская (Анчиполовская) Голда (Голя) (Ольга Яковлевна)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Анчиполовская) ?
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
25.11.1928
Мать ребёнка: ?
Брацлав, Вінницька область
Смерть
Неизвестно