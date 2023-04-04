Анчиполовский Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анчиполовский Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анчиполовская (Анчиполовская) Голда (Голя) (Ольга Яковлевна)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Анчиполовская) ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
25.11.1928

Сын: Анчиполовский Зиновий

Мать ребёнка: ?

Брацлав, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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