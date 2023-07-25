Алкин Ягуда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алкин Ягуда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.
1727 г.р.

Дети

1759 г.р.
1768 г.р.
1771 г.р.
1773 г.р.
1774 г.р.
1777 г.р.

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Альмухамет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Ягудин Габдулсаттар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Халида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ягудин Абдуллатиф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Габида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ягудин Абушакир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Канифа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Абдулманнаф

Мать ребёнка: Аблязова Зульхия

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Гафия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Абдулсалям

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблязова Зульхия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муслюмова Шарнакая

Смерть
1812
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