Алкин Ягуда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Альмухамет
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ягудин Габдулсаттар
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Халида
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ягудин Абдуллатиф
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Габида
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ягудин Абушакир
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Канифа
Рождение ребёнка
1779
Сын: Абдулманнаф
Мать ребёнка: Аблязова Зульхия
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Гафия
Рождение ребёнка
1784
Сын: Абдулсалям
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблязова Зульхия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муслюмова Шарнакая
Смерть
1812