Гафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1729 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Алкин Ягуда

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно