Ягудин Абдуллатиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягудин Абдуллатиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.
1777 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Алкин Ягуда

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Абдулкарим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Абдулгафар

Мать ребёнка: Зиянбика

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шамситдин

Мать ребёнка: Зиянбика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиянбика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулкаримова Малиха

Смерть
1854
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