Ягудин Абдуллатиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Алкин Ягуда
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Абдулкарим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Абдулгафар
Мать ребёнка: Зиянбика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиянбика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдулкаримова Малиха
Смерть
1854