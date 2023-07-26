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Абдулгафар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

1771 г.р.

Жена

1809 г.р.
1789 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Ягудин Абдуллатиф

Мать: Зиянбика

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мухаметгарей

Мать ребёнка: Муглифа

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мухаметвафа

Мать ребёнка: Муглифа

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухаметхан

Мать ребёнка: Муглифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муглифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мядина

Смерть
Неизвестно