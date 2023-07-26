Абдулгафар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Ягудин Абдуллатиф
Мать: Зиянбика
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мухаметгарей
Мать ребёнка: Муглифа
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мухаметвафа
Мать ребёнка: Муглифа
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мухаметхан
Мать ребёнка: Муглифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муглифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мядина
Смерть
Неизвестно