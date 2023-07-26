Ягудин Абушакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягудин Абушакир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.
1769 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Алкин Ягуда

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташбулатова Наубагира

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Биксултана

Мать ребёнка: Ташбулатова Наубагира

Рождение ребёнка
1797

Сын: Абдулмяниф

Мать ребёнка: Ташбулатова Наубагира

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Казиса

Рождение ребёнка
1832

Сын: Абдулманян

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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