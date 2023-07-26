Ягудин Абушакир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Алкин Ягуда
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ташбулатова Наубагира
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Биксултана
Мать ребёнка: Ташбулатова Наубагира
Рождение ребёнка
1797
Сын: Абдулмяниф
Мать ребёнка: Ташбулатова Наубагира
Рождение ребёнка
1832
Сын: Абдулманян
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно