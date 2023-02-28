Куранов Лев (Леонтий) Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1811 ст.
Бракосочетание
08.11.1835 ст.
Жена: Куранова Анна Михайловна
Жених: служащий казак Лев Григорьевич Куранов - 29 лет Невеста: Евдокия Михайловна - 24 лет, дочь девица умершего крестьянина Михаила Тарасова Поручители: отец посаженный жениха Петр Алексеевич Куран... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1836
Дочь: Куранова Вера Леонтьевна
Мать ребёнка: Куранова Анна Михайловна
Восприемники: государственный крестьянин Роман Михайлович Тарасов и умершего казака Григория Фадеевича Смирнова дочь Марфа Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 324 н... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1839
Сын: Куранов Александр Львович
Мать ребёнка: Куранова Анна Михайловна
Восприемники: крестьянин Роман Михайлович Тарасов и крестьянина Петра Алексеевича Тарасова дочь девица Марфа Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 483 номер 82
Бракосочетание
22.07.1853 ст.
Жена: Куранова Анна Степановна
Жених: отставной казак Лев Григорьевич Куранов 47 лет - вдов с 10/05/1853 Невеста: Анна Степановна Мамутова 36 лет - вдова с 8/03/1853 Поручители: Служащий урядник Никифор Николаевич Бородин, служащ... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1855 ст.
Мать ребёнка: Куранова Анна Степановна
Отец: отставной казак Лев Григорьевич Куранов Восприемники: служащий казак Николай Козьмич Мамутов и служащий урядник Павел Михайлович Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 фа... Показать все
Смерть
Неизвестно