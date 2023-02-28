Куранов Лев (Леонтий) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Лев (Леонтий) Григорьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811 ст.

Отец: Куранов Григорий Алексеевич

Мать: Куранова Елена Егоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
08.11.1835 ст.

Жена: Куранова Анна Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Лев Григорьевич Куранов - 29 лет Невеста: Евдокия Михайловна - 24 лет, дочь девица умершего крестьянина Михаила Тарасова Поручители: отец посаженный жениха Петр Алексеевич Куран... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1836

Дочь: Куранова Вера Леонтьевна

Мать ребёнка: Куранова Анна Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: государственный крестьянин Роман Михайлович Тарасов и умершего казака Григория Фадеевича Смирнова дочь Марфа Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 324 н... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1839

Сын: Куранов Александр Львович

Мать ребёнка: Куранова Анна Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Роман Михайлович Тарасов и крестьянина Петра Алексеевича Тарасова дочь девица Марфа Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 483 номер 82
Бракосочетание
22.07.1853 ст.

Жена: Куранова Анна Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: отставной казак Лев Григорьевич Куранов 47 лет - вдов с 10/05/1853 Невеста: Анна Степановна Мамутова 36 лет - вдова с 8/03/1853 Поручители: Служащий урядник Никифор Николаевич Бородин, служащ... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1855 ст.

Сын: Куранов Степан Львович

Мать ребёнка: Куранова Анна Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Лев Григорьевич Куранов Восприемники: служащий казак Николай Козьмич Мамутов и служащий урядник Павел Михайлович Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 фа... Показать все
Смерть
Неизвестно
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