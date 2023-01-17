Куранов Александр Львович
Место рождения
Дата рождения30.06.1839
Дата смерти08.02.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1839
Отец: Куранов Лев Григорьевич
Мать: Куранова Анна Михайловна
Восприемники: крестьянин Роман Михайлович Тарасов и крестьянина Петра Алексеевича Тарасова дочь девица Марфа Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 483 номер 82
Бракосочетание
19.02.1861 ст.
Жена: Куранова Дарья Ильинична
Жених: служащий казак Александр Львович Куранов -24 года Невеста: Дарья -22 года дочь девица мещанина Ильи Доютова Поручители: старший урядник Андрей Мартынов, крестьянин Разночинского селения Рома... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Куранов Павел Александрович
Мать ребёнка: Куранова Дарья Ильинична
В семейном списке 1892 года 29 лет внутренно-служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1868
Дочь: Никешина Серафима Александровна
Мать ребёнка: Куранова Дарья Ильинична
В семейном списке 1892 года 24 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Дочь: Куранова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Куранова Дарья Ильинична
В семейном списке 1892 года 21 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Сын: Куранов Иван Александрович
Мать ребёнка: Куранова Дарья Ильинична
В семейном списке 1892 года 17 лет
Место жительства
1892
Семейный список: Куранов Александр Львович - 53 года отставной казак Жена: Дарья Ильинична -52 года Дети: Павел - 29 лет внутренно-служащий казак Иван - 17 лет малолеток Серафима - 24 лет Елизавета - ... Показать все
Смерть
08.02.1900 ст.
умер казак Александр Львович Куранов от паралича в возрасте 62 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-34 файл 7 номер 12