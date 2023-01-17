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Куранов Александр Львович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.06.1839

Дата смерти

08.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1839

Отец: Куранов Лев Григорьевич

Мать: Куранова Анна Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Роман Михайлович Тарасов и крестьянина Петра Алексеевича Тарасова дочь девица Марфа Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 483 номер 82
Бракосочетание
19.02.1861 ст.

Жена: Куранова Дарья Ильинична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Александр Львович Куранов -24 года Невеста: Дарья -22 года дочь девица мещанина Ильи Доютова Поручители: старший урядник Андрей Мартынов, крестьянин Разночинского селения Рома... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Куранов Павел Александрович

Мать ребёнка: Куранова Дарья Ильинична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 29 лет внутренно-служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1868

Дочь: Никешина Серафима Александровна

Мать ребёнка: Куранова Дарья Ильинична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 24 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Дочь: Куранова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Куранова Дарья Ильинична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 21 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Куранов Иван Александрович

Мать ребёнка: Куранова Дарья Ильинична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 17 лет
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Александр Львович - 53 года отставной казак Жена: Дарья Ильинична -52 года Дети: Павел - 29 лет внутренно-служащий казак Иван - 17 лет малолеток Серафима - 24 лет Елизавета - ... Показать все
Смерть
08.02.1900 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер казак Александр Львович Куранов от паралича в возрасте 62 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-34 файл 7 номер 12
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