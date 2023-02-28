Куранова (Тарасова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смерти10.05.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1835 ст.
Жених: служащий казак Лев Григорьевич Куранов - 29 лет Невеста: Евдокия Михайловна - 24 лет, дочь девица умершего крестьянина Михаила Тарасова Поручители: отец посаженный жениха Петр Алексеевич Куран... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1836
Дочь: Куранова Вера Леонтьевна
Отец ребёнка: Куранов Лев Григорьевич
Восприемники: государственный крестьянин Роман Михайлович Тарасов и умершего казака Григория Фадеевича Смирнова дочь Марфа Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 324 н... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1839
Сын: Куранов Александр Львович
Отец ребёнка: Куранов Лев Григорьевич
Восприемники: крестьянин Роман Михайлович Тарасов и крестьянина Петра Алексеевича Тарасова дочь девица Марфа Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 483 номер 82
Смерть
10.05.1853
Умерла от лихорадки отставного казака Лева Григорьевича Куранова жена Анна Михайловна - 40 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 259 номер 3