Куранова (Тарасова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Тарасова) Анна Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

10.05.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
08.11.1835 ст.

Муж: Куранов Лев Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Лев Григорьевич Куранов - 29 лет Невеста: Евдокия Михайловна - 24 лет, дочь девица умершего крестьянина Михаила Тарасова Поручители: отец посаженный жениха Петр Алексеевич Куран... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1836

Дочь: Куранова Вера Леонтьевна

Отец ребёнка: Куранов Лев Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: государственный крестьянин Роман Михайлович Тарасов и умершего казака Григория Фадеевича Смирнова дочь Марфа Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 324 н... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1839

Сын: Куранов Александр Львович

Отец ребёнка: Куранов Лев Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Роман Михайлович Тарасов и крестьянина Петра Алексеевича Тарасова дочь девица Марфа Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 483 номер 82
Смерть
10.05.1853
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от лихорадки отставного казака Лева Григорьевича Куранова жена Анна Михайловна - 40 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 259 номер 3
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