Куранова Вера Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1836
Отец: Куранов Лев Григорьевич
Мать: Куранова Анна Михайловна
Восприемники: государственный крестьянин Роман Михайлович Тарасов и умершего казака Григория Фадеевича Смирнова дочь Марфа Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 324 н... Показать все
Смерть
Неизвестно