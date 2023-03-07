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Куранова Вера Леонтьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.08.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1836

Отец: Куранов Лев Григорьевич

Мать: Куранова Анна Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: государственный крестьянин Роман Михайлович Тарасов и умершего казака Григория Фадеевича Смирнова дочь Марфа Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 324 н... Показать все
Смерть
Неизвестно
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