Никешина (Куранова) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никешина (Куранова) Серафима Александровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Вычислено 1836 г.р.

Муж

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Куранов Александр Львович

Мать: Куранова Дарья Ильинична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 24 лет
Бракосочетание
13.11.1896 ст.

Муж: Никешин Алексей Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Алексей Иванович Никешин - 28 лет Невеста: казачка Серафима Александровна Куранова - 28 лет Поручители: мещане Алексей Михайлович Киселев и Адриан Семенович Киселев, казаки Иван Алексан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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