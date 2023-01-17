Никешин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1896 ст.
Жених: мещанин Алексей Иванович Никешин - 28 лет Невеста: казачка Серафима Александровна Куранова - 28 лет Поручители: мещане Алексей Михайлович Киселев и Адриан Семенович Киселев, казаки Иван Алексан... Показать все
Смерть
Неизвестно