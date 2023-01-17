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Никешин Алексей Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
13.11.1896 ст.

Жена: Никешина Серафима Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Алексей Иванович Никешин - 28 лет Невеста: казачка Серафима Александровна Куранова - 28 лет Поручители: мещане Алексей Михайлович Киселев и Адриан Семенович Киселев, казаки Иван Алексан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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