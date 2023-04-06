Куранова (Мамутова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1853 ст.
Жених: отставной казак Лев Григорьевич Куранов 47 лет - вдов с 10/05/1853 Невеста: Анна Степановна Мамутова 36 лет - вдова с 8/03/1853 Поручители: Служащий урядник Никифор Николаевич Бородин, служащ... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1855 ст.
Отец ребёнка: Куранов Лев Григорьевич
Отец: отставной казак Лев Григорьевич Куранов Восприемники: служащий казак Николай Козьмич Мамутов и служащий урядник Павел Михайлович Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 фа... Показать все
Смерть
Неизвестно