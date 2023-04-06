Куранова (Мамутова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова (Мамутова) Анна Степановна

Куранова (Мамутова) Анна Степановна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
22.07.1853 ст.

Муж: Куранов Лев Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: отставной казак Лев Григорьевич Куранов 47 лет - вдов с 10/05/1853 Невеста: Анна Степановна Мамутова 36 лет - вдова с 8/03/1853 Поручители: Служащий урядник Никифор Николаевич Бородин, служащ... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1855 ст.

Сын: Куранов Степан Львович

Отец ребёнка: Куранов Лев Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Лев Григорьевич Куранов Восприемники: служащий казак Николай Козьмич Мамутов и служащий урядник Павел Михайлович Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 фа... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close