(Горовацкая) Эсфирь
Место рожденияс. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии
Дата рождения1908
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Горовацкий Наум
с. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Детский врач
Смерть
1990
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область