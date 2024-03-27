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(Горовацкая) Эсфирь

Место рождения

с. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии

Дата рождения

1908

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Горовацкий Наум

Мать: Горовацкая Рахиль Алексеевна

с. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Детский врач
Смерть
1990
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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