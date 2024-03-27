Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1894

Дата смерти

21.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Морген Алексей (Липман)

Мать: Либа

Россия
Рождение ребёнка
10.06.1905

Дочь: Майнбург Любовь

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

с. Усть-Кут Киренского уезда
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Давыдович Фира I

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Россия
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Эсфирь

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

с. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Горовацкий Лев

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горовацкий Алексей

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горовацкий Алексей Лев

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горовацкий Наум

Смерть
21.05.1943
г. Якутск
Причина смерти: Болезнь
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