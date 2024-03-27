Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1894
Дата смерти21.05.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Морген Алексей (Липман)
Мать: Либа
Россия
Рождение ребёнка
10.06.1905
Дочь: Майнбург Любовь
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
с. Усть-Кут Киренского уезда
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Давыдович Фира I
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Россия
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Эсфирь
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
с. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии
Рождение ребёнка
1912
Сын: Горовацкий Лев
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горовацкий Алексей
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горовацкий Наум
Смерть
21.05.1943
г. Якутск
Причина смерти: Болезнь