Горовацкий Наум
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.06.1881
Дата смерти30.06.1975
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1881
Отец: Горовацкий Моисей
Мать: Горовацкая Сара
Россия
Рождение ребёнка
10.06.1905
Дочь: Майнбург Любовь
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна
с. Усть-Кут Киренского уезда
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Давыдович Фира I
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Эсфирь
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна
с. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии
Рождение ребёнка
1912
Сын: Горовацкий Лев
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горовацкий Алексей
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1975
Москва, город федерального значения Москва