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Горовацкий Наум

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.06.1881

Дата смерти

30.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1881

Отец: Горовацкий Моисей

Мать: Горовацкая Сара

Россия
Рождение ребёнка
10.06.1905

Дочь: Майнбург Любовь

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна

с. Усть-Кут Киренского уезда
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Давыдович Фира I

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Эсфирь

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна

с. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Горовацкий Лев

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горовацкий Алексей

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горовацкий Алексей Лев

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горовацкая Рахиль Алексеевна

Смерть
30.06.1975
Москва, город федерального значения Москва
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