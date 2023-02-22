Щенникова (Думнова) Прасковья (Ефпраксия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова (Думнова) Прасковья (Ефпраксия) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1881

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1881

Отец: Думнов Михаил Максимович

Мать: Думнова Екатерина Матвеевна

Бракосочетание
01.11.1899

Муж: Щенников Дмитрий Борисович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1903

Дочь: Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Щенников Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
07.08.1904

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Щенников Дмитрий Борисович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1906

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Щенников Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
03.04.1909

Сын: Щенников Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Щенников Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Щенников Дмитрий Борисович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.06.1913

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Щенников Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
16.05.1914

Сын: Щенников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Щенников Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
06.03.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Дмитрий Борисович

Смерть
1923
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