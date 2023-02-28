Щенников Дмитрий Борисович
Место рождения
Дата рождения23.02.1880
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1880
Бракосочетание
01.11.1899
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1903
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна
Рождение ребёнка
07.08.1904
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна
Рождение ребёнка
22.10.1906
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна
Рождение ребёнка
03.04.1909
Сын: Щенников Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна
Рождение ребёнка
14.03.1911
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна
Рождение ребёнка
06.06.1913
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна
Рождение ребёнка
16.05.1914
Сын: Щенников Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна
Рождение ребёнка
06.03.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна
Смерть
1957