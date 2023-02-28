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Щенников Дмитрий Борисович

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.02.1880

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1880

Отец: Щенников Борис Петрович

Мать: Щенникова Ирина Алексеевна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.11.1899

Жена: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1903

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна

Рождение ребёнка
07.08.1904

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1906

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна

Рождение ребёнка
03.04.1909

Сын: Щенников Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.06.1913

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна

Рождение ребёнка
16.05.1914

Сын: Щенников Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна

Рождение ребёнка
06.03.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна

Смерть
1957
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