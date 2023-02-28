Думнова (Болдина) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Болдина) Екатерина Матвеевна

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

10.06.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Болдин Матвей Семёнович

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
28.01.1863

Муж: Думнов Михаил Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.11.1863

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.03.1865

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1866

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.1868

Сын: Думнов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1870

Дочь: Фёкла Михайловна

Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
25.04.1872

Сын: Думнов Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Вакина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
26.01.1880

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
25.07.1881

Дочь: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна

Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович

Смерть
10.06.1885
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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