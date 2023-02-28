Думнова (Болдина) Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти10.06.1885
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Болдин Матвей Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1863
Рождение ребёнка
22.11.1863
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
06.03.1865
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
01.10.1866
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
07.03.1868
Сын: Думнов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
22.09.1870
Дочь: Фёкла Михайловна
Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
25.04.1872
Сын: Думнов Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Вакина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
26.01.1880
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
25.07.1881
Дочь: Щенникова Прасковья (Ефпраксия) Михайловна
Отец ребёнка: Думнов Михаил Максимович
Смерть
10.06.1885