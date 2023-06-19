Некрасова (Докучаева) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Докучаева) Прасковья Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Докучаев Петр Архипов

Мать: Докучаева Анна Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.10.1828

Муж: Некрасов Ефим Петрович

Рождение ребёнка
03.11.1829

Сын: Некрасов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1831

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1834

Сын: Некрасов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ведерникова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Некрасов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Павел Ефимович

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Некрасов Павел Ефимович

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1850

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно