Некрасова (Докучаева) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Докучаев Петр Архипов
Мать: Докучаева Анна Борисова
Бракосочетание
28.10.1828
Рождение ребёнка
03.11.1829
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1831
Дочь: Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
24.05.1834
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ведерникова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Некрасов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1850
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно