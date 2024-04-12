Докучаев Петр Архипов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Некрасова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Докучаева Анна Борисова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Докучаева Анна Борисова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Докучаев Александр Петрович
Мать ребёнка: Докучаева Анна Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Докучаева Анна Борисова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860