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Докучаев Петр Архипов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Некрасова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Докучаева Анна Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Докучаев Федор Петрович

Мать ребёнка: Докучаева Анна Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Докучаев Александр Петрович

Мать ребёнка: Докучаева Анна Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Докучаева Анна Борисова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
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