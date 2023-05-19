Докучаева (-) Анна Борисова
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Некрасова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Докучаев Петр Архипов
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Докучаев Петр Архипов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Докучаев Александр Петрович
Отец ребёнка: Докучаев Петр Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно