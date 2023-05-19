Докучаева (-) Анна Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаева (-) Анна Борисова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Некрасова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Докучаев Петр Архипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Докучаев Федор Петрович

Отец ребёнка: Докучаев Петр Архипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Докучаев Александр Петрович

Отец ребёнка: Докучаев Петр Архипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Докучаев Петр Архипов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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