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Докучаев Александр Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

22.11.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Докучаев Петр Архипов

Мать: Докучаева Анна Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1847

Жена: Докучаева Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
16.02.1852

Сын: Докучаев Василий Александрович

Мать ребёнка: Докучаева Ирина Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Докучаева Ирина Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.11.1886
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: параличом
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