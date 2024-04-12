Докучаев Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти22.11.1886
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Докучаев Петр Архипов
Мать: Докучаева Анна Борисова
Бракосочетание
12.01.1847
Рождение ребёнка
16.02.1852
Сын: Докучаев Василий Александрович
Мать ребёнка: Докучаева Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Докучаева Ирина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.11.1886
Причина смерти: параличом